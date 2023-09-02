Сестра Селин Дион рассказала о состоянии тяжелобольной певицы: "Мы молимся о чуде"

Канадская певица Селин Дион продолжает бороться с редкой болезнью, диагностированной ей в декабре 2022 года.

Звезде поставили неутешительный диагноз – синдром мышечной скованности. Этим тяжелым неврологическим заболеванием сталкивается всего один человек на миллион.

Подробностями о жизни певицы во время болезни поделилась ее сестра Клодетт Дион. Она рассказала канадскому Hello!, что из-за заболевания Селин испытывает постоянные спазмы в мышцах. К сожалению, сейчас не существует лекарства, которое могло бы полностью вылечить певицы от болезни.

Селин Дион / Фото: instagram.com/celinedion

Несмотря на это, Дион не теряет надежды на то, что ей все же удастся вылечиться и продолжить свою певческую карьеру.

Она делает все, чтобы выздороветь. Она — сильная женщина. Это болезнь, о которой мы так мало знаем. У нее бывают спазмы, которые невозможно контролировать. Знаете, бывает такое, когда просыпаешься посреди ночи через судороги в ноге или руке? происходит что-то похожее, только у нее такие судороги во всех мышцах. Мы мало что можем сделать, чтобы поддержать ее, облегчить ее боль. Молимся о чуде. Мы скрещиваем пальцы, чтобы исследователи нашли лекарство от этой ужасной болезни", — поделилась сестра Дион.

Селин Дион / Фото: instagram.com/celinedion

Напомним, что в мае 2023 года Селин с грустью сообщила поклонникам, что из-за прогрессирования заболевания она должна отменить свой мировой тур. После лечения певица намерена вернуться на сцену.

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