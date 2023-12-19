Сестра Селин Дион рассказала об ухудшении состояния тяжелобольной певицы

Также родной человек исполнительницы поделился, как проходит ее лечение.

Сестра тяжелобольной канадской певицы Селин Дион – Клодетт Дион – рассказала об ухудшении ее состояния здоровья

Родной человек исполнительницы рассказал изданию Daily Mail, что ее недуг быстро прогрессирует и заставляет тело атаковать собственные нервные клетки, а это, в свою очередь, влияет на подвижность. Клодетт призналась, что Селин все сложнее контролировать собственные мышцы.

"Она упорно трудится, но не контролирует свои мышцы. Это разбивает мое сердце, ведь она всегда была дисциплинированной. Она всегда много работала", — прокомментировала сестра.

Селин Дион / Фото: Associated Press

Тем не менее, Селин Дион все же мечтает о возвращении на сцену. Правда, сестра артистки не уверена, когда это может произойти и как.

"Это правда, что как в наших, так и в ее мечтах цель — вернуться на сцену. Как именно? Я не знаю!" – добавила Клодетт.

Дело в том, что болезнь артистки встречается один раз на миллион случаев, поэтому она еще не исследована. Кроме того, нет необходимых лекарств. Пока о возвращении Селин Дион не идет речи, ведь болезнь негативно влияет на мышцы, а голосовые связки – это тоже мышцы.

Селин Дион / Фото: instagram.com/celinedion

"Голосовые связи — это мышцы, сердце — это тоже мышцы. Поскольку это один на миллион случаев, ученые не проводили достаточное количество исследований", — подчеркнула Клодетт.

Отметим, что в декабре прошлого года у Селин Дион диагностировали редкий диагноз — синдром мышечной скованности. Это неврологическое расстройство с признаками аутоиммунного заболевания. Из-за тяжелой болезни знаменитости пришлось отменить мировое турне.

Напомним, недавно украинская актриса Екатерина Тышкевич из-за серьезной болезни оказалась в реанимации. Мама знаменитости рассказала, из-за чего у нее появился сепсис.

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