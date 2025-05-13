Сестра Софии Ротару раскрыла, где сейчас в Украине живет певица: "Мы постоянно на связи"

София и Аурика Ротару

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Украинская певица Аурика Ротару рассказала, где во время полномасштабной войны живет ее сестра София Ротару, а также высказалась об их семье.

Исполнительницы из многодетной семьи. На проекте "Моя история" Аурика делится, что судьба разбросала братьев и сестер по разным городам. Только она с Софией Ротару живет рядом, а именно в Киеве. Аурика уверяет, что они дружная и сплоченная семья, поэтому постоянно на связи друг с другом.

"Разбросала нас судьба по разным городам. Старшая сестра живет в Кишиневе, средняя сестра Лидия живет в Черновцах, братья Анатолий и Евгений живут в родном селе, я и София – мы в Киеве. Но мы постоянно на связи. Никакая война и ничто другое нас не сможет разъединить, потому что мы большая, дружная, сплоченная семья", - говорит певица.

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София и Аурика Ротару

Аурика Ротару также высказалась об отношении сестры к войне в Украине. Артистка заверила, что каждый человек должен отвечать сам за себя. Тем не менее, она может сказать, что София Михайловна в Киеве и переживает, как и все украинцы.

"Переживает, как и все украинцев. Единственное, что я могу сказать – она в Киеве, она вместе с украинцами. И все хорошо", - добавила артистка.

Напомним, недавно сын Софии Ротару публично обратился к ней. Также Руслан Евдокименко показал счастливое фото артистки.