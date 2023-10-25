Сестра Софии Ротару рассказала о зловещей карме, которая преследует женщин их рода

Младшая сестра певицы Софии Ротару, исполнительница Аурика Ротару, призналась, что женщин их рода преследует карма.

Так, по словам Аурики, которая раньше рассказала, где и с кем живет София Михайловна, они с сестрами похоронили своих супругов. В семье четыре сестры и все они остались без возлюбленных:

"И Лида, и Зина тоже. Четыре сестры – и все остались без мужей. Мой муж был для меня очень щедрым, добрым, умным. Настолько он был для меня идеальным, что все эти годы после его ухода я понимала, что такого человека больше не встречу. 3 октября было 18 лет, как его не стало", – рассказала Аурика Ротару, пишет Оboz.ua.

София Ротару и Аурика Ротару

Отметим, что не только Аурика Ротару, но и София Михайловна после смерти мужа больше не вышла замуж.

Недавно София Ротару поделилась щемящим фото, которое было сделано на могиле ее мужа, народного артиста Украины Анатолия Евдокименко. Мужчина ушел из жизни 21 год назад и София Ротару не скрывает, что очень по ним скучает. На снимке артистка показалась на кладбище возле могилы ее возлюбленного.

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