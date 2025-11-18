- Дата публикации
Сестра Софии Ротару впервые призналась, почему она не пришла на ее юбилейный концерт
Аурика Ротару в октябре отыграла концерт по случаю 45-летия творческой карьеры. Поклонники ожидали, что София Ротару поддержит сестру. Однако артистки не мероприятии не было.
Украинская певица Аурика Ротару честно призналась, почему старшей сестры Софии Ротару не было на ее юбилейном концерте в Киеве.
На днях артистка побывала на допремьерном показе комедии "Вартові Різдва", где журналистка проекта "Наодинці з Гламуром" Анна Севастьянова смогла с ней пообщаться. Конечно же, ведущая не обошла тему юбилейного концерта Аурики Ротару.
22 октября исполнительница устроила шоу в честь 45-летия творческой карьеры. Поклонники ожидали, что на мероприятии будет и София Ротару, которая находится в Украине. Однако артистки не было. Аурика Ротару говорит, что участие ее сестры и не планировалось и она не смогла приехать. Также певица добавила, что никого из семьи вообще не было. По ее словам, все живут в Черновицкой области и тоже не смогли прибыть. Однако исполнительница уверена, что в будущем они еще соберутся все вместе.
"Я не планировала участие Софии в моем концерте. К сожалению, никто из моей семьи - из братьев и сестер - никто не смог приехать, потому что сейчас такое тяжелое время, они живут в Черновицкой области, не все смогли приехать. Софии также не удалось приехать. Но, я думаю, мы сможем еще сделать концерт, где будут все мои родные", - прокомментировала исполнительница.
▶️ Полное интервью можно посмотреть по этой ссылке: Де нині РОТАРУ, хто ЧОЛОВІК Лєри Мандзюк та плани ГРУБИЧА з ДАНИЛКОМ: прем’єра ВАРТОВИХ РІЗДВА
Напомним, ранее Аурика Ротару впервые за долгое время показала свою семью. Певица вместе с дочерью и внуками посетила показ фильма "Вартові Різдва".