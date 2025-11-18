Сестра Софии Ротару впервые призналась, почему она не пришла на ее юбилейный концерт

София и Аурика Ротару

Реклама

Украинская певица Аурика Ротару честно призналась, почему старшей сестры Софии Ротару не было на ее юбилейном концерте в Киеве.

На днях артистка побывала на допремьерном показе комедии "Вартові Різдва", где журналистка проекта "Наодинці з Гламуром" Анна Севастьянова смогла с ней пообщаться. Конечно же, ведущая не обошла тему юбилейного концерта Аурики Ротару.

22 октября исполнительница устроила шоу в честь 45-летия творческой карьеры. Поклонники ожидали, что на мероприятии будет и София Ротару, которая находится в Украине. Однако артистки не было. Аурика Ротару говорит, что участие ее сестры и не планировалось и она не смогла приехать. Также певица добавила, что никого из семьи вообще не было. По ее словам, все живут в Черновицкой области и тоже не смогли прибыть. Однако исполнительница уверена, что в будущем они еще соберутся все вместе.

Реклама

София и Аурика Ротару

"Я не планировала участие Софии в моем концерте. К сожалению, никто из моей семьи - из братьев и сестер - никто не смог приехать, потому что сейчас такое тяжелое время, они живут в Черновицкой области, не все смогли приехать. Софии также не удалось приехать. Но, я думаю, мы сможем еще сделать концерт, где будут все мои родные", - прокомментировала исполнительница.

▶️ Полное интервью можно посмотреть по этой ссылке: Де нині РОТАРУ, хто ЧОЛОВІК Лєри Мандзюк та плани ГРУБИЧА з ДАНИЛКОМ: прем’єра ВАРТОВИХ РІЗДВА

Напомним, ранее Аурика Ротару впервые за долгое время показала свою семью. Певица вместе с дочерью и внуками посетила показ фильма "Вартові Різдва".