- Дата публикации
-
- Категория
- Гламур
- Количество просмотров
- 58
- Время на прочтение
- 1 мин
Сестра Софии Ротару выдала тайну о ее местонахождении: где живет певица во время войны
Аурика расставила точки над "і" в слухах.
Украинская певица Аурика Ротару нарушила молчание о своей сестре Софии Ротару и где она сейчас живет.
Так, исполнительница опровергла все слухи о выезде Софии Михайловны за границу. В частности, ранее предполагали, что певица могла жить в Италии вместе с родными. Но это оказалось не так. На проекте «Наодинці з Гламуром» Аурика объяснила, что во время войны София Ротару остается на Родине и живет в особняке в Конча-Заспе под Киевом. И добавила, что сестра занимается преимущественно садоводством.
«Она в Киеве, в своем доме в Конча-Заспе. Занимается тем же, что и я — сад, огород», — лаконично ответила сестра Ротару.
В разговоре с Анной Севастьяновой Аурика также призналась, что пока София Михайловна не планирует возвращаться с концертами к поклонникам. Вместо этого с сомнениями, но все же предположила, что певица возможно порадует своими хитами уже после победы Украины в войне против РФ.
Напомним, недавно в команде артистки Аурики Ротару произошло горе — умер ее директор Игорь Лахин. Звезда впервые прокомментировала потерю товарища и раскрыла правду о его последних днях жизни.