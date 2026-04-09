Сестра Софии Ротару выдала тайну о ее местонахождении: где живет певица во время войны

София Ротару и Аурика Ротару

Украинская певица Аурика Ротару нарушила молчание о своей сестре Софии Ротару и где она сейчас живет.

Так, исполнительница опровергла все слухи о выезде Софии Михайловны за границу. В частности, ранее предполагали, что певица могла жить в Италии вместе с родными. Но это оказалось не так. На проекте «Наодинці з Гламуром» Аурика объяснила, что во время войны София Ротару остается на Родине и живет в особняке в Конча-Заспе под Киевом. И добавила, что сестра занимается преимущественно садоводством.

«Она в Киеве, в своем доме в Конча-Заспе. Занимается тем же, что и я — сад, огород», — лаконично ответила сестра Ротару.

В разговоре с Анной Севастьяновой Аурика также призналась, что пока София Михайловна не планирует возвращаться с концертами к поклонникам. Вместо этого с сомнениями, но все же предположила, что певица возможно порадует своими хитами уже после победы Украины в войне против РФ.

▶️ Полный выпуск «Наодинці з Гламуром» можно посмотреть по этой ссылке: Чому МОЗГОВА заборонила виступати ПАВЛІКУ через його дружину та де зараз Софія РОТАРУ

Напомним, недавно в команде артистки Аурики Ротару произошло горе — умер ее директор Игорь Лахин. Звезда впервые прокомментировала потерю товарища и раскрыла правду о его последних днях жизни.