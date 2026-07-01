Сестра Софии Ротару высказалась о жизни ее внуков за границей и слухи о семейной вилле в Испании

София Ротару и ее сын Руслан Евдокименко / © instagram.com/sofiarotaru.official

Реклама

Украинская певица Аурика Ротару высказалась о жизни ее ближайших родственников во время войны.

На проекте «Наодинці з Гламуром» исполнительница призналась, что София Ротару живет в Украине, а вот большая часть ее семьи — за границей. Правда, называть конкретную страну, где живет сын и внуки родной сестры, Аурика не стала, аргументируя это тем, что редко поддерживает с ними связь.

В разговоре с Анной Севастьяновой звезда прокомментировала слухи о якобы семейном доме в Испании. Уже долгое время поговаривали, что именно там во время войны могли поселиться сын и невестка Софии Ротару. Однако Аурика не стала ни отрицать, ни опровергать эту информацию. Певица лишь отметила, что «не знает, потому что не была у них». И добавила, что Соня Евдокименко больше не проживает в Америке, где раньше училась.

Реклама

София Ротару и Аурика Ротару

«Его (Руслана Евдокименко — прим. ред.) семья за границей, а София Михайловна здесь. Я общаюсь чаще со своей сестрой, а с ними очень редко. Можем переписываться, но на этом все», — поделилась Аурика Ротару.

▶️ Полный выпуск «Наедине с Гламуром» можно посмотреть по этой ссылке: ВОЛКАНОВ закохався у дівчину з ТІКТОКУ | Як виглядає дорослий син ІВО БОБУЛА

Новости партнеров