Сестру Маши Ефросининой, которая замалчивает войну в Украине, обманули на более чем 4 млн гривен в России

Елизавета Ющенко и Маша Ефросинина

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Бывшая невестка политика Виктора Ющенко и сестра Маши Ефросининой, бизнесвумен Елизавета Ющенко стала жертвой мошенников.

Как оказалось, женщина была вовлечена в мошеннические схемы еще в 2023 году, однако узнала о них только сейчас, ведь тогда "лечилась на Мальдивах". Так, несколько лет назад имя Ющенко фигурировало в кредитном деле как поручительницы. В пропагандистских СМИ предполагают, что подделать документы Елизаветы могла ее бывшая бизнес-партнерша. К слову, недавно на подозреваемую по делу был подан иск в суд с требованием взыскать с нее 20 млн рублей (около 10 млн грн).

По словам Елизаветы, сейчас она занимается этим вопросом, а правоохранительные органы устанавливают виновных.

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Елизавета Ющенко / © instagram.com/liza_u

"Я узнала об этом неожиданно. Никто меня не предупреждал, что на меня оформили долг. Сейчас делом занимаются юристы", - отмечает Елизавета Ющенко.

Отметим, что младшая сестра Маши Ефросининой во время войны живет в РФ и умалчивает кровавые преступления оккупантов на территории Украины. В государстве-террористке Елизавета работает и вместе с российским мужем-бизнесменом Сергеем, с которым замужем с 2014 года, воспитывает сына. У Лизы Ющенко есть еще одна дочь, которую она родила от сына третьего президента Украины Виктора Ющенко.

Напомним, недавно российская певица Наргиз прямо со сцены поддержала Украину с флагом и сделала громкое заявление.