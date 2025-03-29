- Дата публикации
-
- Категория
- Гламур
- Количество просмотров
- 2107
- Время на прочтение
- 1 мин
Сестру Маши Ефросининой, которая замалчивает войну в Украине, обманули на более чем 4 млн гривен в России
Лиза Ющенко была затянута в мошеннические схемы.
Бывшая невестка политика Виктора Ющенко и сестра Маши Ефросининой, бизнесвумен Елизавета Ющенко стала жертвой мошенников.
Как оказалось, женщина была вовлечена в мошеннические схемы еще в 2023 году, однако узнала о них только сейчас, ведь тогда "лечилась на Мальдивах". Так, несколько лет назад имя Ющенко фигурировало в кредитном деле как поручительницы. В пропагандистских СМИ предполагают, что подделать документы Елизаветы могла ее бывшая бизнес-партнерша. К слову, недавно на подозреваемую по делу был подан иск в суд с требованием взыскать с нее 20 млн рублей (около 10 млн грн).
По словам Елизаветы, сейчас она занимается этим вопросом, а правоохранительные органы устанавливают виновных.
"Я узнала об этом неожиданно. Никто меня не предупреждал, что на меня оформили долг. Сейчас делом занимаются юристы", - отмечает Елизавета Ющенко.
Отметим, что младшая сестра Маши Ефросининой во время войны живет в РФ и умалчивает кровавые преступления оккупантов на территории Украины. В государстве-террористке Елизавета работает и вместе с российским мужем-бизнесменом Сергеем, с которым замужем с 2014 года, воспитывает сына. У Лизы Ющенко есть еще одна дочь, которую она родила от сына третьего президента Украины Виктора Ющенко.
Напомним, недавно российская певица Наргиз прямо со сцены поддержала Украину с флагом и сделала громкое заявление.