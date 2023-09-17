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Сестры-"русалочки" на "Голосі країни-13" очаровали тренеров магическим народным вокалом

Автор
Мария КоробоваМария Коробова
Дата публикации
Просмотры
137
Время на прочтение
1 мин
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Сестры-"русалочки" на "Голосі країни-13" очаровали тренеров магическим народным вокалом

NaYada

Вокалистки исполнили песню участника "Голосу країни-8" Kozak Siromaha.

Удивлять звездных тренеров своим вокалом на "Голос країни-13" приехал девичий дуэт NaYada.

Родные сестры родом из Голой Пристани Херсонской области. С самого детства Кристина и Диана начали петь в дуэте и развивать свои творческие способности.

Как рассказали участники, в названии их тандема скрыто греческое слово, которым называли русалок. "Водяные богини Юга", как себя сами назвали сестры, пришли удивлять судей своим народным вокалом с использованием современных техник.

NaYada / ©
NaYada

Певицы очаровали своим выступлением с песней "Гуляли" Kozak Siromaha сразу трех членов жюри – Юлию Санину, Ивана Клименко и Артема Пивоварова.

Каждый из звездных тренеров пытался убедить девушек выбрать именно его команду, но самым убедительным для сестер оказался Иван Клименко. Кстати, именно он стал продюсером песни, избранной NaYada. В свое время Клименко отметил талант Kozak Siromaha, который также был участником "Голосу країни", и пригласил его к сотрудничеству.

Смотрите "Голос країни-13" по воскресеньям в 21:00 на канале "1+1 Украина".

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Дата публикации
Просмотры
137
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