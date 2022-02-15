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SHADU впервые показала своего мужа и рассказала, как он едва не умер 14 февраля

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SHADU впервые показала своего мужа и рассказала, как он едва не умер 14 февраля

SHADU / instagram.com/offi_shadu

Любимый артистки перенес инсульт.

Украинская певица SHADU, настоящее имя которой Ксения Шадурская, впервые показала своего мужа Андрея.

В сторис своего Instagram артистка разместила романтическое селфи, которое супруги сделали в авто.

SHADU / © instagram.com/offi_shadu
SHADU / instagram.com/offi_shadu

Исполнительница поздравила фолловеров с Днем влюбленных и призналась, что для нее это не слишком счастливый день. Так, два года назад муж артистки чуть не умер. У него случился инсульт. SHADU поделилась, что ее мозг пытается удалить эти воспоминания, поскольку это было страшное время.

"Благо, он поправляется уже, и все более-менее становится как раньше. Надеюсь, пройдет несколько лет, и мы вообще об этом забудем и будем просто праздновать 14 февраля", – поделилась артистка.

SHADU / © instagram.com/offi_shadu
SHADU / instagram.com/offi_shadu

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