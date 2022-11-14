Шакира делит имущество с неверным мужем: кому останется роскошный особняк в Барселоне

Певица и футболист уже решили, как разделят состояние.

Колумбийская певица Шакира и ее экслюбимый футболист Жерар Пике после расставания решили поделить все имущество, которое приобрели за время отношений.

Так у экспары остается особняк в элитном районе недалеко от центра Барселоны. Роскошный дом имеет собственную звукозаписывающую студию и тренажерный зал, а также корт для тенниса и поле для минифутбола.

Фото: Associated Press

После обсуждений Шакира и Пике решили выставить имение на продажу, пишет Daily Mail. За недвижимость в престижном районе звезды хотят получить от 12 до 14 миллионов долларов.

Фото: instagram.com/shakira

Также известно, что до Нового года Шакира останется в Барселоне и будет жить в особняке, а затем вместе с сыновьями поедет в Майами. А Пике в это время живет со своей новой девушкой, студенткой Кларой Чиа.

Напомним, на днях экс-супруги приняли соглашение об опеке над детьми, по которому двое сыновей пары будут проживать вместе с мамой.

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