Шакира довела до слез эмоциональным клипом, в котором спела вместе с сыновьями от Жерара Пике

Колумбийская певица Шакира умилила поклонников премьерой новой песни Acróstico.

Вместе с песней исполнительница представила трогательный и эмоциональный клип, в котором снялись ее сыновья от футболиста Жерара Пике – 8-летний Саша и 10-летний Милан. Сыновья певицы сыграли вместе с ней на рояле, а также спели.

В видеоработе Шакира показала непростой и очень болезненный момент для их семьи, а именно переезд из Испании в Соединенные Штаты. Мальчикам пришлось покинуть свою привычную жизнь, любимую комнату и решить новую страну.

По словам певицы, именно Милан и Саша помогли ей создать эту песню. Трогательные слова к сыновьям Шакира написала в Instagram.

"В этом году Милан написал песни, которые вызывали у меня слезы на глазах, а Саша провел часы за фортепиано, открывая свой голос. Оба они разделили со мной участие в студии, а когда услышали посвященную им песню, то попросили меня быть ее частью. Они почувствовали и интерпретировали ее сами и для себя, со страстью и чувством того, кто носит музыку в себе.Милан и Саша, это так прекрасно видеть, как они раскрывают свои крылья, чтобы начать сбывать свои мечты! быть их мамой", – написала звезда.

Комментаторы не смогли удержать слез от такой истории и гармоничного трио матери с сыновьями: "Это очень чувственно", "Вы заставили меня плакать", "Спасибо за такие чувства", "Я плачу от того, как это мыло".

Напомним, что Шакира переехала с детьми в Майами после того, как ушла от своего неверного мужа Жерара Пике. Футболист был не против того, чтобы дети остались жить с мамой.

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