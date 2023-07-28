Шакира насмешила реакцией, где прямо во время съемок клипа на нее неожиданно побежала крыса

Фаны шутят, что таким образом Жерар Пике просит дать ему второй шанс.

Колумбийская певица Шакира подняла настроение поклонникам забавным видео со съемочной площадки ее нового клипа на трек Copa Vacía.

На странице в Instagram исполнительница разместила фрагмент ролика, снятый во время сцены, где она в образе русалки лежит на камнях посреди мусора. Вдруг в кадр забежала крыса, которая начала двигаться прямо в сторону звезды.

Шакира от неожиданности вскочила и начала кричать. Впрочем, убежать от грызуна не смогла, поскольку на ее ногах был наряд в виде хвоста русалки. Этот курьезный и забавный момент артистка решила не прятать и поделиться с фанами:

"Вещи, которые случаются с русалками", – подписала видео Шакира.

Шакира испугалась крысу, которая во время съемок начала лезть прямо на нее

В свою очередь, поклонники артистки так отреагировали на увиденное:

Это Пике пытается вернуться

Она не узнала Пике? От страха аж волосы выпали

Когда Пике просит дать еще один шанс

Что твой бывший здесь забыл?

Напомним, после громкого разрыва с футболистом Жерорм Пике Шакиру заметили в компании другого спортсмена. Поговаривают, что звезда закрутила роман с гонщиком "Формулы-1" Льюисом Хэмилтоном.

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