Шакира ошеломила признанием после разрыва с Жераром Пике: "Я на стадии выживания"

Колумбийская певица Шакира поделилась личными переживаниями после болезненного разрыва с испанским футболистом Жераром Пике.

Знаменитость призналась, что до сих пор пытается оправиться от измены бывшего любимого, ведь она верила в их счастливое будущее вместе. В интервью The Sun Шакира поделилась, что продолжает "бороться со своими демонами".

"Я прошла несколько этапов: отрицание, гнев, боль, разочарование, снова гнев, снова боль. Сейчас я нахожусь на стадии выживания. Моим приоритетом был мой дом, моя семья. Я верила в то, что "пока смерть не разлучит нас ". Я верила в эту мечту, и я имела эту мечту для себя, для моих детей. Это то, чего я хотела для себя и своих детей, но этого не произошло", – поделилась Шакира.

Жерар Пике и Шакира / Фото: Associated Press

Более того, во время отношений с Пике певице даже приходилось жертвовать собственной карьерой. Вся работа Шакиры была в большинстве своем сосредоточена в США, в то время как она вместе с бывшим мужем и детьми жила в Барселоне. Сейчас звезда заново учится сочетать материнство и карьеру в Майами.

"Я была отдана Пике и семье. Мне было очень тяжело заниматься профессиональной карьерой в Барселоне. Мне пришлось ждать, пока наши планы будут совпадать или кто-то сможет прийти. Я не могла оставить своих детей и просто уйти куда-нибудь, чтобы заниматься музыкой. за пределами своего дома. Иногда я думаю, что быть мамой-одиночкой и ритм поп-звезды несовместимы. Мне приходится вкладывать своих детей спать, ходить на студию звукозаписи; все это тяжело", — сказала Шакира.

Шакира с сыновьями / Фото: Instagram.com/shakira

Отметим, что Жерар Пике и Шакира разошлись после 11 лет отношений из-за того, что футболист предал любимой с 23-летней моделью Кларой Чиа. Возмущенная певица вместе с двумя сыновьями — 11-летним Миланом и 9-летним Сашей — переехала жить в США.

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