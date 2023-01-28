Шакира отреагировала на фото бывшего с новой пассией и показала соблазнительные танцы на камеру

Колумбийская исполнительница Шакира после расставания с футболистом Жераром Пике всем своим видом пытается показать, что больше не скучает по бывшему.

Так, в ответ на первое общее фото спортсмена с 23-летней пассией Кларой Чиа в его Instagram, певица показала зажигательные танцы.

45-летняя исполнительница записала видео в танцевальном зале и показала соблазнительные движения под свою новую песню. В ролике певица была одета в облегающий спортивный топ с вырезами и шорты. К видео в Instagram артистка добавила красноречивую подпись.

"Женщины больше не плачут, женщины танцуют меренге!", — написала Шакира.

Отметим, после разрыва с Пике Шакира представила танцевальный трек, в котором высмеяла бывшего избранника и его новую девушку. К тому же певица довольно неожиданно отомстила матери экс-супруга.

Шакира и Жерар Пике разошлись после 11 лет отношений из-за неоднократных измен футболиста с Кларой Чиа. После разрыва певица получила полную опеку над двумя сыновьями от Пике и планирует переехать с ними в США.

Читайте также: