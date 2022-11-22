Шакира поделилась редкой фотографией с подросшим сыном от Жерара Пике

Колумбийская певица Шакира поделилась фотографией с подросшим сыном Миланом от бывшего мужа Жерара Пике.

На днях 9-летний Милан принял участие в футбольных соревнованиях и со своей командой получил Кубок Каталонии. Об этом звезда рассказала на своей странице в Instagram и добавила милое фото с сыном. На фото певица обняла и нежно поцеловала подросшего мальчика в щеку.

"Поздравляем Милана и его команду с этим замечательным турниром. Все мамы очень гордятся тобой за твое упорство и целеустремленность! Браво, победители Кубка Каталонии U10", — написала Шакира.

Шакира с сыном / Фото: Instagram.com/shakira

Напомним, что Шакира воспитывает двух сыновей — 9-летнего Милана и 7-летнего Сашу. Мальчики родились в отношениях певицы с футболистом Жераром Пике.

Недавно после расставания пары стало известно, что Шакира получила полную опеку над детьми и планирует переехать с ними в Майами, в США.

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