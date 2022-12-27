Шакира показала, как с сыновьями от Жерара Пике встретила Рождество в пустыне: "Ищем покой"

Популярная колумбийская певица Шакира показала, как с сыновьями от бывшего мужа, футболиста Жерара Пике, провела Рождество.

В частности, 2022 год оказался для исполнительницы нелегким и скандальным – измены мужа, развод, судебные заседания и переезд в США. Поэтому внимание прессы было постоянно приковано к Шакире. Певица решила, что хочет провести праздники без лишних людей, поэтому вместе с сыновьями, 7-летним Сашей и 9-летним Миланом, отправилась в пустыню.

Шакира с сыновьями / Фото: Instagram.com/shakira

"В пустыне этого Рождества. Ищем покой", — поделилась Шакира и показала соответствующую фотографию.

Также исполнительница поблагодарила поклонников за любовь и поддержку и пожелала приятных праздников.

"Благодарю всю любовь и поддержку, которую вы дали мне и моим детям в течение этого года. Желаю вам сладкого праздника. И пусть 2023 год будет полон мира и надежды", — добавила артистка.

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