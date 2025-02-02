Шакира показала подросших сыновей от Жерара Пике и рассекретила, как с ними празднует 48-летие

Колумбийская певица Шакира сегодня, 2 февраля, отмечает день рождения. Исполнительнице исполняется 28 лет.

В особенный день знаменитость порадовала поклонников редким семейным контентом. В своем Instagram артистка опубликовала фото, на котором показалась с сыновьями от бывшего избранника – испанского футболиста Жерара Пике.

Шакира с сыновьями / Фото: Instagram.com/shakira

На фото Шакира позировала в объятиях 12-летнего Милана и 10-летнего Саши, тем временем мальчики, на головах которых красовалось сомбреро, нежно целовали маму в щечку.

Шакира с сыновьями / Фото: Instagram.com/shakira

"Мексиканская любовь!" – коротко подписала фотографию с сыновьями исполнительница.

Шакира с сыном / Фото: Instagram.com/shakira

К слову, день рождения Шакира начала праздновать в компании сыновей. Вечер певица проведет на торжественной церемонии вручения музыкальной премии "Грэмми". Артистка публиковала кадры с репетиции. К слову, она будет выступать на торжественном мероприятии.

Шакира / Фото: Instagram.com/shakira

Напомним, тем временем американская актриса Линдси Лохан недавно впервые показала полуторагодовалого сына. Артистка поделилась, как с семьей проводит свободное время.

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