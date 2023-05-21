Шакира показала стройные ножки на прогулке с подросшим сыном от Жерара Пике

Мама с сыном отправились на прогулку на лодке.

Колумбийская певица Шакира после переезда в Майами пытается больше времени проводить со своими сыновьями.

Так, вместе с младшим сыном от футболиста Жерара Пике, 8-летним Сашей, звездная мама отправилась на прогулку на лодке. Шакира вместе с мальчиком присоединились к друзьям певицы на пляже Майами.

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Во время отдыха 46-летняя исполнительница продемонстрировала стройные ножки и подтянутые формы в синем пляжном костюме из топа и юбки.

В соцсетях поклонники подметили, что после громкого развода с Пике, Шакира выглядит более сияющей и счастливой. Кстати, сын певицы, по мнению фанатов, также растет более похожим на нее.

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Отметим, что после разрыва с Пике звезда была вынуждена переехать с сыновьями в Соединенные Штаты. В Майами Шакира пытается построить 8-летнему Саше и 10-летнему Милану новую счастливую жизнь. Недавно вместе с мальчиками певица представила трогательный клип на новую песню, где показала их переезд в новую страну.

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