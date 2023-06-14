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Шакира показалась со своей мамой, на которую похожа, как две капли воды

Автор
Валерия СулимаВалерия Сулима
Дата публикации
Просмотры
989
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Шакира показалась со своей мамой, на которую похожа, как две капли воды

Шакира / Фото: Associated Press

Артистка показала редкий кадр с родным человеком.

Колумбийская певица Шакира показалась со своей мамой Нидией дель Кармен, на которую похожа, как две капли воды.

Редкий снимок с родным человеком исполнительница опубликовала в своем Instagram. На фото счастливая Шакира сидела у мамы на коленях, склонила голову на ее плечо и нежно обняла. По словам исполнительницы, рядом с родным человеком он всегда будет чувствовать себя ребенком.

"Да, в своем возрасте я до сих пор могу посидеть на коленях моей мамы", — отметила артистка.

Шакира с мамой / © Instagram.com/shakira
Шакира с мамой / Фото: Instagram.com/shakira

Тем временем подписчики Шакиры заметили, что они с мамой очень похожи. В комментариях артистку и Нидию дель Кармен просто засыпали комплиментами: "Вы невероятно похожи со своей мамой", "у вас с мамой одинаковые глаза", "вы просто невероятны".

Напомним, после развода с неверным мужем Жераром Пике Шакира вместе с сыновьями переехала в Майами. Сейчас певица – завидная холостячка. Впрочем, похоже, ее сердце покорил младший на восемь лет автогонщик "Формулы-1" Льюис Хэмильтон. Парочку не раз замечали вместе, как они весело и романтично проводили время.

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Дата публикации
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