Шакира показалась со своей мамой, на которую похожа, как две капли воды

Колумбийская певица Шакира показалась со своей мамой Нидией дель Кармен, на которую похожа, как две капли воды.

Редкий снимок с родным человеком исполнительница опубликовала в своем Instagram. На фото счастливая Шакира сидела у мамы на коленях, склонила голову на ее плечо и нежно обняла. По словам исполнительницы, рядом с родным человеком он всегда будет чувствовать себя ребенком.

"Да, в своем возрасте я до сих пор могу посидеть на коленях моей мамы", — отметила артистка.

Шакира с мамой / Фото: Instagram.com/shakira

Тем временем подписчики Шакиры заметили, что они с мамой очень похожи. В комментариях артистку и Нидию дель Кармен просто засыпали комплиментами: "Вы невероятно похожи со своей мамой", "у вас с мамой одинаковые глаза", "вы просто невероятны".

Напомним, после развода с неверным мужем Жераром Пике Шакира вместе с сыновьями переехала в Майами. Сейчас певица – завидная холостячка. Впрочем, похоже, ее сердце покорил младший на восемь лет автогонщик "Формулы-1" Льюис Хэмильтон. Парочку не раз замечали вместе, как они весело и романтично проводили время.

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