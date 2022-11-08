Шакира получила полную опеку над детьми от Жерара Пике и планирует забрать их в США

Певица Шакира получила полную опеку над домами несовершеннолетними детьми от футболиста Жерара Пике, с которым разошлась в июне этого года.

Сразу после разрыва исполнительница и ее экс-бойфренд начали вести переговоры по поводу опеки над 9-летним Миланом и 11-летним Сашей. Как сообщает издание El Pais, адвокаты Шакиры и Пике спорили около 13 часов, прежде чем приняли решение о том, что дети останутся с мамой.

Также стало известно, что певица вместе с сыновьями планирует переехать в Майами, в США. В течение восьми лет Шакира жила в Испании из-за того, что у Пике был заключен контракт с футбольным клубом "Барселона", но карьера артистки была сосредоточена в Америке.

Шакира с сыновьями / Фото: Instagram.com/shakira

Кроме того, певица считает, что в США сможет обезопасить детей от чрезмерного внимания со стороны СМИ, ведь в Барселоне у дома Шакиры и Пике постоянно дежурят журналисты.

По словам инсайдеров, певица также заверила, что не будет препятствовать встречам сыновей с отцом, поэтому футболист в любое время сможет приезжать к ним в Америку.

Ранее Жерар Пике выдвигал бывшей любимой серьезные условия, при которых был готов отдать ей опеку над сыновьями, но, похоже, отказался от своих заявлений.

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