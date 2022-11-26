Шакира после расставания с Пике зажгла в паре с испанским танцором

Исполнительница Шакира после громкого расставания с футболистом Жераром Пике станцевала на паркете с другим.

Певица поделилась видео, на котором показала страстный танец в черном топе и кожаных штанах с огненным рисунком. В качестве аккомпанемента к танцу звезда выбрала свою песню Monotonía, которую пригласила сразу после разрыва с бывшим.

Кстати, партнером Шакиры стал ее друг-испанец, который и преподает бачату.

"Бачатерос! Задача состоит в том, чтобы выйти за рамки и успевать вовремя. Если нет, спросите моего коллегу", — подписала видео Шакира.

В комментариях поклонники отметили, что певица выглядит прекрасно и непревзойденно танцует.

Как всегда неотразима!

Пригласите и меня с вами потанцевать!

Шакира, ты – бомба!

Напомним, недавно Шакира поделилась редким фото с сыном от Жерара Пике.

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