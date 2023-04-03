Шакира после скандального разрыва с Жераром Пике с детьми переехала в США и обратилась к фанатам

Колумбийская певица Шакира после скандального развода с футболистом Жераром Пике приняла важное решение.

Исполнительница покинула Барселону и вместе с детьми окончательно переехала жить в Майами, США. Как призналась певица, там она начинает новую жизнь с чистого листа.

"Я поселилась в Барселоне, чтобы дать своим детям стабильность. Ту самую, которую мы сейчас ищем в другом уголке мира рядом с семьей, друзьями и морем. Сегодня мы начинаем новую главу в поисках нашего счастья", — поделилась артистка.

Шакира с сыновьями / Фото: Instagram.com/shakira

Шакира также обратилась к поклонникам и поблагодарила за поддержку, которую получала в трудный период ее жизни.

"Благодарю всех, кто прошел со мной столько волн в Барселоне — городе, где я узнал, что дружба, несомненно, дольше любви. Спасибо всем, кто подбодрял меня там, вытирал мои слезы, вдохновлял и заставлял расти. Спасибо моим испанским поклонникам, которые всегда окутывали меня своей любовью и преданностью", — отметила исполнительница.

Кстати, между тем в СМИ начала распространяться информация, что Шакира не просто так переехала в Майами. Там якобы звезда встретила любовь. Говорят, что с новым бойфрендом артистка встречается уже четыре месяца.

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