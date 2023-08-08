Шакира посветила упругими ягодицами на студии звукозаписи: "Где-то плачет Пике"

Колумбийская певица Шакира захватила Сеть новой фотографией в своих соцсетях.

В своем профиле в Instagram исполнительница поделилась с поклонниками фото в студии звукозаписи в Лос-Анджелесе. Сейчас Шакира начала активно заниматься своим творчеством и записью новых хитов. Новым кадром знаменитость намекнула, что совсем скоро снова порадует фанов премьерой.

"Студийная атмосфера в Лос-Анджелесе", — подписала фотография Шакира.

Внимание фанатов привлекла не только новость о возможном треке, но и отличный внешний вид певицы. Шакира позировала на фоне микшерного пульта в летнем костюме молочного цвета, состоявшего из коротенького топа и брюк свободного кроя. Сквозь тонкую ткань внимательные поклонники могли заметить нижнее белье знаменитости и ее упругие ягодицы, которые она выпятила на камеру.

Шакира / Фото: Instagram.com/shakira

В комментариях поклонники наделали Шакири множество комплиментов и посмеялись над тем, что сейчас где-то сожалеет о разрыве с певицей ее бывший муж Жерар Пике, предавший ее со студенткой.

Все еще не понимаю тебя, Пик!

Каким истуканом нужно быть, чтобы ей предать?

Где-то плачет Пике, глядя на это фото...

Да держать! Пусть бывшие знают, что потеряли!

Напомним, что Шакира и футболист Жерар Пике в прошлом году ошеломили новостью о разрыве после 11 лет отношений. Как оказалось, спортсмен изменял певице с 23-летней студенткой Кларой Чиа. Жерар даже приводил любовницу домой, когда жена была в отъезде с детьми.

Шакира и Жерар Пике / Фото: Associated Press

После умиления с бывшим Шакира забрала детей и переехала в Соединенные Штаты. Сейчас звезда живет в Майами и продолжает активно работать на разных музыкальных проектах. В то время как Пике продолжает "разгребать" последствия своего поступка.

Недавно футболиста публично освистали в одном из ресторанов в Мадриде – поклонники Шакиры поддержали певицу и заставили ее неверного бывшего слушать ее песню.

Читайте также: