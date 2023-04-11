Шакира пожаловалась, что ее сыновей преследуют после развода с Пике: "Пережили очень трудный год"

Певица Шакира после развода с футболистом Жераром Пике изрядно взволнована за своих двух сыновей — 11-летнего Милана и 8-летнего Сашу.

Папарацци и журналисты не дают покоя детям и постоянно пытаются сделать любое фото с ними. Такое поведение со стороны СМИ сильно возмутило певицу, поэтому она публично обратилась в прессу в Instagram.

"В это время перемен в моей жизни как общественного деятеля понял постоянный интерес прессы ко мне и моей семье. Однако мои дети, Милан и Саша, пережили очень тяжелый год, страдая от непрерывной осады и непрекращающихся преследований со стороны папарацци и различных СМИ в Барселоне. Сейчас когда они вступают в новый этап своей жизни, я призываю СМИ от имени моих детей уважать их право на частную жизнь", — написала Шакира.

Шакира с сыновьями / Фото: Instagram.com/shakira

Исполнительница попросила журналистов перестать следить за ее детьми, когда они ходят в школу или развлекаются после уроков. Шакира подчеркнула, что чрезмерное внимание со стороны фотографов плохо влияет на детскую психику.

"Я верю, что журналисты и фотографы понимают ситуацию, в которой оказались Милан и Саша, и могут обращаться с ними максимально гуманно, помня, что речь идет о здоровье, физической и эмоциональной целостности двух детей 8 и 10 лет, которые просто хотят иметь возможность выходить на улицу и посещать школу, чувствуя себя в безопасности и имея спокойствие, что их не преследуют и не находятся под постоянным вниманием фотокамер.Я обращаюсь с этой просьбой уже не как артист, а как мать, которая хочет защитить и позаботиться о психологическом и эмоциональном благополучии своих детей, чтобы они могли жить здоровой и счастливой жизнью, которой заслуживает каждый ребенок", — написала Шакира.

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