Шакира предстала перед судом в Испании: чем закончилось дело артистки о неуплате налогов

Колумбийская певица Шакира предстала перед судом в Испании.

Состоялось судебное заседание по делу исполнительницы о неуплате налогов, когда артистка жила в Барселоне и якобы не задекларировала свой международный доход. Как сообщает Reuters, Шакира согласилась заключить мировое соглашение.

Певица должна заплатить штраф в размере 7,3 миллиона евро. Кроме того, артистка дополнительно выплатит 438 тысяч евро во избежание трехлетнего заключения. Об этом сказал судья во время первого судебного заседания, которое длилось всего пять минут.

Шакира предстала перед судом / Фото: Associated Press

Сама же Шакира убеждает, что не считает себя виновной. Однако певица согласилась на мировое соглашение, чтобы покончить с этим и не находиться в постоянном стрессе.

"Это решение заключить соглашение является ответом на личные, эмоциональные и сентиментальные причины, которые не имеют ничего общего с юридическими (причинами)", – объяснила артистка.

Шакира предстала перед судом / Фото: Associated Press

Напомним, Шакиру обвинили в неуплате налогов за 2012-2018 года. Артистка в то время якобы жила в Испании и не задекларировала свои международные доходы. За 2012-2014 года певицу обвинили в неуплате 14,5 миллиона евро, а за 2018 – почти 7 миллионов евро.

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