Шакира предстанет перед судом в Испании: певице грозит до 8 лет тюрьмы и штраф в 23 млн евро

Правоохранительные органы Испании требуют певицу Шакиру явиться на судебное заседание по финансовым махинациям. По материалам дела, певица не платила налоги в период с 2012 по 2014 годы.

И хотя Шакира уверяет, что компенсировала государству все средства с процентами и, более того, не проживала в Испании в указанное время, налоговая инспекция настаивает на своем. Как пишет The Sun, инспекторы провели детальное расследование и проверили все передвижения Шакиры по стране.

По словам инсайдеров, налоговики даже проводили инспекции в салонах красоты, где бывала певица, и следили за ее социальными сетями.

Шакира / Фото: Getty Images

В конце концов суд принял решение провести заседание и детально рассмотреть все подробности дела. По предварительной информации, слушание должно состояться в ближайшее время.

В случае признания Шакиры виновной ей грозит до восьми лет лишения свободы и штраф в размере 23 миллионов евро.

Напомним, недавно Шакира призналась, как чувствует себя после расставания с Жераром Пике, который изменил ей с другой.

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