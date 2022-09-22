Шакира призналась, как переживает измену мужчины и разрыв отношений: "Кажется, что это плохой сон"

В начале июня исполнительница Шакира расстроила своих поклонников новостью, что расстается со своим партнером, футболистом "Барселоны" и сборной Испании Жераром Пике.

Пара жила 12 лет в гражданском браке. Шакира ушла от мужчины из-за его многочисленных измен. Исполнительница призналась, что ей до сих пор сложно дается пережить разрыв с любимым. Особенно потому, что они разошлись со скандалом.

Шакира и Жерар Пике / Фото: instagram.com/shakira

Но больше певица волнуется за детей, которые свидетели этого всего.

"Об этом действительно сложно говорить, тем более что это впервые, когда я говорю об этой ситуации в интервью. Я молчала и просто пыталась все обдумать. Мне сложно об этом говорить, особенно потому, что я все еще переживаю это, и потому, что я нахожусь на глазах публики, и потому, что наша разлука не похожа на обычную разлуку. Так что сложно пришлось не только мне, но и моим детям. Невероятно сложно", — рассказала Шакира в интервью Elle.

Знаменитость призналась, что пытается скрыть все детали разрыва от детей. Впрочем, они слышат об этом в школе и видят в Сети. Еще больше Шакиру возмущают папарацци, круглосуточно наблюдающие за ее домом.

Жерар Пике и Шакира с детьми / Фото: Instagram.com/shakira

"Я пыталась скрыть ситуацию от своих детей. Я пытаюсь защищать их, потому что это моя миссия номер один в жизни. Но потом они слышат что-то в школе от своих друзей или натыкаются на какие-то неприятные новости в Интернете, и это их очень трогает, понимаете? Папарацци ночуют перед моим домом, круглосуточно и без выходных, и нет места, где я могу спрятаться от них с моими детьми, кроме собственного дома. Вы знаете, мы не можем погулять в парке, как обычная семья, или пойти съесть мороженое, или заняться чем-то без папарацци, которые следят за нами. Так что это сложно", — рассказала Шакира.

Исполнительница призналась, что сейчас в ее жизни произошло много неприятных ситуаций. Отношения с мужем испортились, а ее отец находится в больнице. Знаменитости даже кажется, что это просто ужасный сон.

Жерар Пике и Шакира / Фото: Associated Press

"Иногда мне просто кажется, что все это плохой сон и что в какой-то момент я проснусь. Но это реальность. И что тоже реально, это разочарование, когда я вижу, как что-то священное и особенное, которыми, я думала, были наши отношения с отцом моих детей, превращаются в нечто отвратительное и обесцененное средствами массовой информации, и все это происходит тогда, когда мой отец находится в отделении интенсивной терапии, и я бьюсь на разных фронтах. Как я уже сказала, это, вероятно, самое темное время в моей жизни", — поделилась исполнительница.

Напомним, в июне Шакира сообщила, что после 12 лет брака расстается со своим партнером Жераром Пике. Говорят, что разорвать отношения с 35-летним благоверным 45-летняя Шакира решила после того, как узнала о его многочисленных изменах.

Впоследствии информация об изменах подтвердилась, ведь Жерара заскочили с новой избранницей, разрушившей брак звезд.

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