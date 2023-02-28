Шакира рассказала о своей жизни после разрыва с Жераром Пике: "Теперь я чувствую себя полноценной"

Певица Шакира долго не решалась рассказывать о своем расставании с футболистом Жераром Пике.

Однако сейчас, по словам исполнительницы, она почувствовала изменения в себе и чувствует себя гораздо сильнее, чем была до этого. В интервью Mirror Шакира призналась, что наконец-то почувствовала, что значит быть "полноценной" и не зависеть от мужчин. Поэтому после развода певица сосредоточилась на себе и воспитании двух сыновей от Пике.

"Сейчас я чувствую себя полноценной, потому что завишу от себя. Вы не можете достичь всех своих мечтаний в жизни, но жизнь способна компенсировать их, и я думаю, что жизнь, конечно, сделала это со мной, с моими замечательными двумя детьми, которые наполняют меня любовью каждый день", — сказала Шакира.

Шакира с сыновьями / Фото: Instagram.com/shakira

Кроме того, звезда высказалась и о новых отношениях пике с 23-летней студенткой Кларой Чиа. В интервью мексиканскому журналисту Энрике Асеведо Шакира коротко заявила, что "в аду есть место для женщин, не поддерживающих других женщин".

Фото: Associated Press

Напомним, недавно Шакира также выпустила новый хит, в котором упомянула о своем разводе. Звезда спела о том, какой стала ее жизнь после разрыва.

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