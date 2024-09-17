Шакира разозлилась на фаната прямо во время концерта и убежала со сцены

С колумбийской певицей Шакирой случился неприятный инцидент прямо во время выступления.

Знаменитость спела в одном из клубов Майами, пишет Page Six. Артистка представляла свою новую песню Soltera, премьера которой пока что не состоялась. На сцене исполнительница появилась с распущенными волосами в коротеньком платье бежевого цвета.

Шакира активно танцевала, однако вдруг, похоже, начала чувствовать себя дискомфортно. Впоследствии певица резко дернулась и опустила вниз мини-наряд. При этом звезда помахала пальцем одному из присутствующих фанатов. Оказалось, что мужчина пытался снять на видео, как выглядит исполнительница под нарядом.

Артистка дала понять зрителю, что заметила его поступок, и жестами предостерегла так не поступать. Еще несколько секунд Шакира оставалась на сцене, после этого гневно ушла.

Издание обращалось к команде певицы за объяснениями, однако она от комментариев воздерживается.

Напомним, недавно на концерте украинской артистки Нади Дорофеевой случился неприятный инцидент. Просто во время выступления исполнительницы началась драка со стрельбой. Певица уже прокомментировала произошедшее.

После концерта Нади Дорофеевой между фанатами началась стычка

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