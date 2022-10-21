Шакира с дыркой в груди и со слезами на глазах появилась в новом клипе после измен Жерара Пике

Артистка выпустила очень эмоциональный клип после разрыва отношений с отцом двух своих детей.

Колумбийская певица Шакира выпустила первую видеоработу после того, как объявила о расставании со своим гражданским мужем, футболистом "Барселоны" и сборной Испании Жераром Пике.

Клип на композицию Monotonía, что в переводе с испанского означает однообразие, получился довольно эмоциональным. По сюжету Шакира встречает своего бывшего в супермаркете и у нее на глазах появляются слезы. Тогда экс берет и вырывает артистке сердце из груди.

Далее исполнительница поет в видео с дыркой в груди и со своим сердцем в руках. В композиции присутствуют строки: "В этом нет твоей вины, и нет моей. Во всем виновато однообразие", "ты вдруг изменился, ты бросил меня из-за своего нарциссизма, ты забыл, какими мы были" и "то, что когда-то было невероятным, сейчас стало обычным делом".

Поклонники Шакиры предположили, что этой работой певица распрощалась со своим экс-мужем Жераром Пике.

Напомним, в начале июня в СМИ появилась информация, что певица Шакира бросила своего гражданского мужа, футболиста "Барселоны" и сборной Испании Жерара Пике. Причиной такого решения артистки стали многочисленные измены благоверного.

Вскоре Шакира подтвердила, что действительно разошлась со спортсменом и призналась, что ей очень больно и кажется, что "все это страшный сон".

Шакира с Жераром Пике и их сыновьями / Фото: Instagram.com/shakira

В августе папарацци обнародовали кадры, где Пике обнимается и целуется с новой пассией. Ею стала 23-летняя Клара Чиа, являющаяся молодой копией Шакиры. Жерар познакомился с молодой женщиной в одном из ночных клубов, где та работала официанткой. И влюбился с первого взгляда. А однажды футболист привел новую избранницу домой, а Шакира вернулась раньше времени и все узнала.

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