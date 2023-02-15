Шакира со шваброй в руках в День влюбленных обратилась к экс-мужу: "Я убью своего бывшего"

Колумбийская поп-звезда Шакира оригинально поздравила поклонников с Днем всех влюбленных.

Артистка не скрывает от фанов, что ей все еще больно после разрыва с бывшим гражданским мужем и отцом двух ее сыновей, футболистом Жераром Пике.

На странице в Instagram исполнительница запостила оригинальное видео, на котором предстает одетая в черный комбинезон, на каблуках и при этом шваброй моет пол. Это видео Шакира сопроводила треком певицы SZA Kill Bill. В частности, для своего ролика Шакриа выбрала фрагмент с текстом: "Я убью своего бывшего, хоть это и не самая лучшая идея, а потом и его девушку – как я до такого дошла? Может я убью своего бывшего, хоть все еще люблю его, но лучше сесть за решетку, чем быть одинокой".

И хотя в конце ролика звезда улыбается, впрочем фаны Шак поняли все, что она хотела этим сказать: "Вместо Билла должен быть Жерар", "Шак, перестань уже на него тратить свою энергию", "он тебя совсем не достоин".

Шакира и Жерар Пике / Фото: instagram.com/shakira

Напомним, недавно стало известно, что не только Жерар Пике делал Шакире нервы. В Сети появилось видео, на котором бывшая свекровь певицы ведет себя как тиран. Она хватает артистку за лицо и приказывает молчать.

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