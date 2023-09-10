Шакира удивила невероятной гибкостью и закинула ступни за голову

Артистка показала кадры с репетиции к MTV VMAs 2023.

Колумбийская певица Шакира с годами не теряет ни харизмы, ни фантастической физической формы.

Так, звезда похвасталась перед поклонниками невероятной гибкостью тела. На странице в Instagram исполнительница поделилась кадрами, сделанными во время репетиции. Артистка активно готовится к церемонии вручения музыкальной награды MTV VMAs 2023, которая состоится во вторник, 12 сентября.

Шакира / Фото: Instagram.com/shakira

Шакира / Фото: Instagram.com/shakira

На фото, которые запостила Шакира, она продемонстрировала потрясающую растяжку и даже сумела сложить ноги за голову так, что ее ступни оказались возле головы.

Шакира / Фото: Instagram.com/shakira

"Угадайте, из какой песни эта поза? Не могу дождаться вторника!" – подписала фотографии певица.

Шакира / Фото: Instagram.com/shakira

В свою очередь поклонники отметили, что хорошо помнят эту позу из клипа артистки She Wolf и завалили кумира комплиментами:

С годами ты становишься все лучше

Просто невероятная

Восхищаюсь тобой

Напомним, недавно Шакира взбудоражила воображение фанатов, продемонстрировав аппетитные ягодицы. Артистка поделилась кадрами из студии звукозаписи, где позировала спиной к камере.

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