Шакира тронула Сеть видео с больным 91-летним отцом, где целует ему босые ноги

Исполнительница показала один из визитов в больницу.
Певица Шакира растрогала своих поклонников кадрами из больницы, куда она пришла навестить своего больного 91-летнего отца.
На видео, которым артистка поделилась в своем Instagram, она помогала папе на кресле-коляске делать разминку для ног. После успешных упражнений Шакира радостно поздравила отца и принялась целовать его босые ноги.
"А жизнь — это то, что происходит между визитами в больницу и костюмами на Хэллоуин", — подписала видео певица.
Теплые семейные кадры очень тронули поклонников артистки, которые в комментариях увлеклись любовью Шакиры к папе и пожелали ему долгие годы жизни.
- Как прекрасна любовь дочери!
- Любовь во всей красе!
- Я чуть не заплакала от этого видео!
Напомним, что сейчас певица переживает сложный этап расставания с любимым Жераром Пике. После предательства отца своих двух детей Шакира появилась с дыркой в груди в новом клипе.
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