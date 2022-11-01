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Шакира тронула Сеть видео с больным 91-летним отцом, где целует ему босые ноги

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Шакира тронула Сеть видео с больным 91-летним отцом, где целует ему босые ноги

Фото: Instagram.com/shakira

Исполнительница показала один из визитов в больницу.

Певица Шакира растрогала своих поклонников кадрами из больницы, куда она пришла навестить своего больного 91-летнего отца.

На видео, которым артистка поделилась в своем Instagram, она помогала папе на кресле-коляске делать разминку для ног. После успешных упражнений Шакира радостно поздравила отца и принялась целовать его босые ноги.

"А жизнь — это то, что происходит между визитами в больницу и костюмами на Хэллоуин", — подписала видео певица.

Теплые семейные кадры очень тронули поклонников артистки, которые в комментариях увлеклись любовью Шакиры к папе и пожелали ему долгие годы жизни.

  • Как прекрасна любовь дочери!
  • Любовь во всей красе!
  • Я чуть не заплакала от этого видео!

Напомним, что сейчас певица переживает сложный этап расставания с любимым Жераром Пике. После предательства отца своих двух детей Шакира появилась с дыркой в груди в новом клипе.

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