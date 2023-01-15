Шакира установила куклу-ведьму напротив дома бывшей свекрови

Колумбийская певица Шакира установила куклу-ведьму напротив дома матери бывшего бойфренда Жерара Пике.

Исполнительница решила отомстить не только своему "эксу", которого высмеяла в новой песне, а бывшей свекрови. Поговаривают, что мать Пике с радостью встретила новую избранницу футболиста, с которой он изменял Шакире.

Способ для этого певица выбрала небанальный и достаточно провокационный. Шакира установила на своем балконе, выходящем именно на дом свекрови, куклу в виде страшной ведьмы. Жуткую фигуру на балконе исполнительницы увидели фаны Шакиры и распространили видео в Сети.

‍♀️ Shakira has reportedly been listening to her BZRP session on a loop today, where there is also a witch on the balcony pointing at her ex-mother-in-law's house... pic.twitter.com/ZX2qXJG8lB — ShakiraMedia (@ShakiraMedia) January 14, 2023

Кроме того, рассказывают поклонники, Шакира теперь постоянно слушает во всю громкость свой новый трек. В нем певица спела не только, как Пике "променял Rolex на Casio", но и о том, что он ее поставил "со свекровью как соседку".

Напомним, о расставании Шакиры и Жерара Пике стало известно в прошлом году. Пара разошлась после 11 лет отношений, имея двух общих сыновей. Причиной расставания стало предательство футболиста с молодой студенткой.

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