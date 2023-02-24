Шакира в голубом латексном платье спела о разрыве с Пике: "Моя жизнь стала лучше без тебя"

Колумбийская певица Шакира снова спела о своем расставании с футболистом Жераром Пике.

Болезненный разрыв после 11 лет отношений исполнительница пытается пережить с помощью музыки. Да, Шакира снова записала зажигательный трек о своей новой жизни после расставания. Новую песню TQG певица представила с исполнительницей Karol G.

Вместе с композицией артистки представили и клип, в котором Шакира предстала в образе роковой красотки в латексном голубом платье.

В строках песни исполнительница спела о том, как чувствует себя без Пике и не забыла о его новой 23-летней девушке. Вот некоторые из обращений Шакиры к прежнему: "Скажи своему ребенку, что я не состязаюсь за мужчин", "Моя жизнь стала лучше без тебя", "Мальчику, что же случилось, разве ты не влюбился?".

Поклонникам Шакиры новый трек певицы понравился. За 12 часов клип собрал более 17,5 миллиона просмотров и более 98 тысяч комментариев.

Напомним, недавно один из фанатов певца выгнал Жерара Пике с его новой девушкой из ресторана.

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