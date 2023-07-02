Шакира в образе русалки топлесс появилась с 23-летним красавчиком в новом клипе и "постебала" бывшего

Колумбийская певица Шакира не перестает радовать поклонников чувственными музыкальными новинками.

На этот раз исполнительница выпустила лирический трек Copa Vacía, записанный в дуэте с соотечественником, 23-летним певцом Мануэлем Турисо. Сразу с треком произошла и премьера клипа.

В нем Шакира предстает в обольстительном образе русалки – с розовыми волосами и с хвостом и почти топлесс, ее бюст прикрывают только ракушки. Турисо играет любимого Шакиры. Как призналась артистка, для нее эта песня имеет символическое значение.

В клипе Шакира играет русалку, оказавшуюся в кандалах. По словам исполнительницы, так же и она в свое время была закована в обман и боль, но со временем, освободившись от оков, снова "становится единым целым", обретая себя прежнюю.

Шакира отметила, что как и ее героиня в клипе, она жертвовала многим ради любви, из-за чего сначала оказалась в золотой клетке, а затем в мусоре среди крыс, но на свободе – в своей среде.

Напомним, ранее Шакира откровенно рассказала, как узнала об изменах Жерара Пике. По словам артистки, в этот момент она переживала очень тяжелый период – отец исполнительницы оказался в реанимации.

Шакира и Жерар Пике были вместе 11 лет. От футболиста у артистки двое сыновей. В прошлом году исполнительница объявила о разрыве со спортсменом после того, как узнала о его неоднократных изменах с 23-летней официанткой Кларой Чиа.

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