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Шакира вспомнила, как узнала об измене Жерара Пике: "Это произошло, когда мой папа был в реанимации"

Автор
Мария КоробоваМария Коробова
Дата публикации
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Шакира вспомнила, как узнала об измене Жерара Пике: "Это произошло, когда мой папа был в реанимации"

Жерар Пике и Шакира / Фото: Associated Press

Звезда очень болезненно переживала этот момент.

Колумбийская певица Шакира вспомнила болезненный момент, когда узнала об изменах своего бывшего бойфренда, футболиста Жерара Пике.

Именно тогда исполнительница переживала непростой период жизни, ведь в прессе уже начались распространяться слухи о похождениях спортсмена. Тогда 91-летний отец Шакиры хотел поддержать ее и даже приехал в Барселону, где и оказался в реанимации после тяжелого падения.

"Он поехал в Барселону, чтобы утешить меня после того, как меня охватила печаль из-за разлуки. Все произошло в один момент. Мой дом разваливался на части. Я узнала из прессы, что меня изменили, когда мой папа был в реанимации", — вспомнила. Шакира.

Шакира с родителями / © Instagram.com/shakira
Шакира с родителями / Фото: Instagram.com/shakira

Напомним, что Шакира и Жерар Пике объявили о своем расставании после 11 лет отношений в прошлом году. Певица обвинила футболистка в изменах с 23-летней студенткой Кларой Чиа. Позже Пике подтвердил отношения с любовницей, а недавно в СМИ начали распространяться слухи об их свадьбе.

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Дата публикации
Просмотры
810
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