Шакира вспомнила, как узнала об измене Жерара Пике: "Это произошло, когда мой папа был в реанимации"

Колумбийская певица Шакира вспомнила болезненный момент, когда узнала об изменах своего бывшего бойфренда, футболиста Жерара Пике.

Именно тогда исполнительница переживала непростой период жизни, ведь в прессе уже начались распространяться слухи о похождениях спортсмена. Тогда 91-летний отец Шакиры хотел поддержать ее и даже приехал в Барселону, где и оказался в реанимации после тяжелого падения.

"Он поехал в Барселону, чтобы утешить меня после того, как меня охватила печаль из-за разлуки. Все произошло в один момент. Мой дом разваливался на части. Я узнала из прессы, что меня изменили, когда мой папа был в реанимации", — вспомнила. Шакира.

Шакира с родителями / Фото: Instagram.com/shakira

Напомним, что Шакира и Жерар Пике объявили о своем расставании после 11 лет отношений в прошлом году. Певица обвинила футболистка в изменах с 23-летней студенткой Кларой Чиа. Позже Пике подтвердил отношения с любовницей, а недавно в СМИ начали распространяться слухи об их свадьбе.

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