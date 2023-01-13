Шакира высмеяла своего бывшего Жерара Пике в зажигательной песне и побила рекорд в Сети

Клип набрал более 65 миллионов просмотров за сутки.

Певица Шакира посмеялась над своим бывшим бойфрендом Жераром Пике в новой песне с музыкантом Bizarrap.

Колумбийская исполнительница запремьерила новый зажигал трек, который всего за сутки набрал рекордное количество просмотров – более 65 миллионов. Это делает ее самой популярной новой латинской песней в истории YouTube.

И хотя Шакира никак не упоминала имя Пике ни в песне, ни в релизе, догадаться, что трек посвящен именно футболисту нетрудно. Под танцевальный бит певица спела довольно провокационные строки и дала понять бывшему, что она "лучше двух 22-летних".

"Ты променял Ferrari на Twingo. Ты променял Rolex на Casio", – поет в новом треке Шакира.

Вспомнила певица и свой скандал с налоговой Испании, которая обвиняет ее в мошенничестве, а также "чередование" прессы под ее домом.

"Ты оставил меня со свекровью как соседку, с прессой у моей двери и долгами перед налоговой", — также спела исполнительница.

Напомним, что Шакира и Жерар Пике разошлись после 11 лет отношений из-за измены футболиста с 22-летней студенткой. Недавно певица получила полную опеку двух совместных детей и планирует переехать в США.

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