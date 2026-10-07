Шакира вызвала в суд экс-мужа Пике после скандального развода из-за измены: что произошло

Шакира и Жерар Пике / © Associated Press

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Колумбийская певица Шакира вызвала в суд своего бывшего мужа, испанского футболиста Жерара Пике.

Исполнительница это сделала из-за детей. Пара уже урегулировала вопросы опеки над сыновьями. Однако певица через суд хочет скорректировать встречи детей с отцом. Как пишет издание Hello, артистка не требует сокращать время, которое сыновья должны проводить с Жераром Пике. Шакира хочет, чтобы футболист приезжал к ним в Майами, США, где мальчики живут с мамой, а не наоборот — они к нему в Барселону, Испания.

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Певица уже и объяснила, почему прибегает к таким мерам. В заявлении артистки утверждается, что таким образом дети будут избегать трансатлантических перелетов и смены часовых поясов. Кроме того, это будет положительно влиять на социальную жизнь сыновей и их эмоциональное состояние.

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Жерар Пике и Шакира / © Associated Press

Судебное заседание прошло 6 октября в Барселоне. В зале суда присутствовали как Шакира, так и Жерар Пике. Правда, после завершения заседания они оба отказались давать комментарии на эту тему.

Отметим, Шакира и Жерар Пике развелись в июне 2022 года. Причиной разрыва стали многочисленные измены футболиста. У бывших супругов есть двое общих сыновей — 13-летний Милан и 11-летний Саша.

Напомним, недавно звезда «Человека-паука» Тоби Магуайр официально развелся с женой. Произошло это после пяти лет судебной волокиты.

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