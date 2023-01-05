Шакира заговорила об изменах Жерара Пике: "Раны остаются открытыми"

Популярная колумбийская певица Шакира вспомнила неверного мужа Жерара Пике.

В частности, в Instagram артистка решила сделать мотивационный пост, где рассказала, что даже в сложных ситуациях не нужно опускать руки.

Артистка привела в пример измены. Она отметила, что в этом году ей еще будет больно осознавать, как с ней поступил ее бывший. Впрочем, время залечить все раны.

Шакира / Фото: Associated Press

"Хотя в этом новом году наши раны остаются открытыми, но время – руки хирурга. Даже если кто-то предал нас, мы должны продолжать доверять. Перед лицом презрения продолжайте ценить себя. Потому что добрых людей больше, чем непорядочных. Все меньше тех, кто уходит, и больше тех, кто остается рядом с нами. Наши слезы не напрасны, они поливают почву, где родится будущее, и делают нас людьми, так что с разбитым сердцем мы можем продолжать любить", — поделилась со сторонниками своими переживаниями Шакира.

Напомним, в прошлом году певица испытала несколько потрясений. Шакира летом узнала, что ее муж Жерар Пике изменяет ей. Артистка поймала его на горячем с любовницей.

Впоследствии певица подала на развод, получила полную опеку над детьми и переехала в США.

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