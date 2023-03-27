Шакира закрутила новый роман после развода с Жераром Пике — СМИ

Колумбийская певица Шакира, похоже, наконец оправилась от разрыва с футболистом Жераром Пике и обрела новую любовь.

В СМИ начали распространяться слухи о том, что сердце исполнительницы теперь занято. Как пишет издание OK Diario, Шакира встречается с таинственным избранником уже четыре месяца.

По словам инсайдеров, не только ссоры с Пике и бывшей свекровью заставили певицу так стремительно покинуть Испанию. Шакира переехала в США вместе с сыновьями и для того, чтобы быть поближе с бойфрендом.

Шакира / Фото: Associated Press

Сначала звезде приписывали роман с ее бывшим любимым, 49-летним адвокатом Антонио де ла Руа, с которым Шакира встречалась в Пике. А позже ходили слухи, что исполнительница закрутила роман с 24-летним серфингистом. Однако инсайдеры опровергли данную информацию.

Впрочем, сама Шакира не спешит раскрывать подробности своей личной жизни. В отличие от Пике, недавно заявил, что счастлив после разрыва с прежней.

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