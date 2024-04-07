Шакира закрутила роман с младшим на 16 лет актером: друзья певицы против их отношений

Колумбийская певица Шакира после тяжелого развода с футболистом Жераром Пике пытается наладить личную жизнь и, похоже, у нее это получается.

В частности, артистку заподозрили в романе с британским актером Люсьеном Лависконтом, который младше ее на 16 лет. Молодой человек снялся в новом клипе исполнительницы Puntería, где они воплотили на экране довольно пикантные сцены. Говорили, что между Шакирой и Люсьеном после совместной работы завязались романтические отношения.

Инсайдер из окружения исполнительницы подтвердил Daily Mail, что у них действительно роман. Впрочем, друзья знаменитости обеспокоены ее новыми отношениями. По словам инсайдера, они убеждены, что Люсьен использует Шакиру, чтобы стать более популярным. Друзья уверены, что певица этого пока не понимает, ведь сосредоточена на поисках любви. По их мнению, актер – не тот человек, который необходим Шакире. Они боятся, что Люсьен сделает ей больно.

"Шакира отчаянно хочет влюбиться, но ее друзья обеспокоены, потому что Люсьен медленно пробирался к славе, встречаясь с женщинами, которые были менее известными, нежели Шакира. Ее друзья боятся, что он просто хочет, чтобы люди знали его имя, а она может ему это гарантировать", – рассказал инсайдер.

Шакира с младшим на 16 лет возлюбленным / Фото: Instagram.com/shakira

Отметим, Шакира с 2010 по 2022 год находилась в отношениях с футболистом Жераром Пике, от которого родила двух сыновей. Пара разошлась, ведь спортсмен изменял ей. Наконец, после разрыва с Шакирой Пике стал встречаться с любовницей, а певица переехала в США, где решила начать жизнь с чистого листа.

Напомним, недавно звезда популярного украинского кулинарного шоу Ольга Мартыновская официально подтвердила, что больше не одинока. Знаменитость закрутила роман со старшим на 17 лет возлюбленным.

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