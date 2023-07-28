Шакира залюбовала фотографией с подросшими сыновьями от Жерара Пике во время бейсбольного матча

Колумбийская певица Шакира поделилась редкими фото со своими сыновьями от бывшего бойфренда, футболиста Жерара Пике.

Звездная мамочка вместе с 10-летним Миланом и 8-летним Сашей посетила бейсбольный матч в Лос-Анджелесе. Во время игры на трибунах Шакира сделала улыбающееся селфи с подросшими сыновьями.

"Вместе с детьми были на игре "Доджерс"! Невероятная игра", — подписала кадр Шакира.

Шакира с сыновьями / Фото: Instagram.com/shakira

В комментариях под фото поклонники порадовались за певицу и ее возможность проводить время с сыновьями, а также написали, что дети очень похожи на нее: "Так радостно видеть вас втроем", "У ваших детей отличная мама", "Ребята так на вас похожи", "У вас прекрасные дети".

Ранее Шакира развеселила фанов реакцией на то, как во время съемок клипа на нее побежала крыса.

Читайте также: