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Шакира залюбовала фотографией с подросшими сыновьями от Жерара Пике во время бейсбольного матча

Автор
Мария КоробоваМария Коробова
Дата публикации
Просмотры
2542
Время на прочтение
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Шакира залюбовала фотографией с подросшими сыновьями от Жерара Пике во время бейсбольного матча

Шакира с сыновьями / Фото: Instagram.com/shakira

Звезда провела время вместе с детьми.

Колумбийская певица Шакира поделилась редкими фото со своими сыновьями от бывшего бойфренда, футболиста Жерара Пике.

Звездная мамочка вместе с 10-летним Миланом и 8-летним Сашей посетила бейсбольный матч в Лос-Анджелесе. Во время игры на трибунах Шакира сделала улыбающееся селфи с подросшими сыновьями.

"Вместе с детьми были на игре "Доджерс"! Невероятная игра", — подписала кадр Шакира.

Шакира с сыновьями / © Instagram.com/shakira
Шакира с сыновьями / Фото: Instagram.com/shakira

В комментариях под фото поклонники порадовались за певицу и ее возможность проводить время с сыновьями, а также написали, что дети очень похожи на нее: "Так радостно видеть вас втроем", "У ваших детей отличная мама", "Ребята так на вас похожи", "У вас прекрасные дети".

Ранее Шакира развеселила фанов реакцией на то, как во время съемок клипа на нее побежала крыса.

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Дата публикации
Просмотры
2542
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