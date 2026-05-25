Шакира зажгла танцами с Месси, Мбаппе и Холандом под гимн FIFA, но на этот раз без экс-обранца Пике

Шакира / © instagram.com/shakira

Реклама

Колумбийская певица Шакира представила клип на официальный гимн FIFA-2026, в котором собрала самых громких звезд футбола, но без своего бывшего Жерара Пике.

После успеха культового «Waka Waka» певица снова вернулась к футбольной тематике. На этот раз артистка выпустила трек «Dai Dai», который стал музыкальным символом предстоящего Чемпионата мира-2026. В новом видео появились самые известные игроки современности. Среди них — Лионель Месси, Килиан Мбаппе, Эрлинг Холанд, Луис Диас и Гарри Кейн. Футболисты один за другим выходят на поле, создавая атмосферу большого старта. А сам клип уже за первые сутки набрал почти 16 миллионов просмотров.

«Шакиро, мы готовы», — обращаются спортсмены к артистке в видео.

Реклама

Фото со съемок клипа / © instagram.com/shakira

Впрочем, больше всего фанаты обратили внимание не только на звездный состав клипа, но и на отсутствие в нем Жерара Пике. Ведь именно футболист когда-то снимался в «Waka Waka», а знакомство с Шакирой во время работы над тем видео переросло в многолетний роман. Теперь же в новом футбольном проекте певицы для бывшего, похоже, места не нашлось.

«Мы хотели передать энергию футбола и объединить людей через музыку», — объяснила Шакира концепцию релиза.

Отдельно артистка отметила, что песня имеет и благотворительную миссию. Все доходы от прослушивания трека и просмотров клипа передадут в FIFA Global Citizen Education Fund. Инициатива будет поддерживать детей из малообеспеченных семей, помогая им получить доступ к образованию и спорту.

Отметим, Шакира и Жерар Пике были вместе более десяти лет и воспитывают двух сыновей. Их роман начался после съемок клипа «Waka Waka» к Чемпионату мира-2010. После громкого разрыва артистка неоднократно намекала на бывшего в своих песнях, а теперь поклонники увидели еще один символический момент — новый футбольный гимн уже без Пике.

Реклама

Напомним, недавно Наталка Денисенко после отпуска на Тенерифе заговорила о свадьбе с любимым-манекенщиком.

Новости партнеров