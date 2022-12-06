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Шакиру после громкого развода подозревают в романе с 24-летним серфингистом

Автор
Мария КоробоваМария Коробова
Дата публикации
Просмотры
703
Время на прочтение
1 мин
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Шакиру после громкого развода подозревают в романе с 24-летним серфингистом

Шакира / Фото: Associated Press

Пару не раз видели вместе.

Колумбийскую певицу Шакиру подозревают в новом романе с парнем, на 21 год младше ее.

Поговаривают, что после громкого расставания с неверным бойфрендом Жераром Пике, исполнительница уже начала строить отношения с другим.

Новым вероятным избранником Шакиры стал 24-летний тренер по серфингу Горка Эзкурдия, пишет издание пишет Marca. Папарацци запрыгнули пару во время одной из тренировок на пляже в Испании. На фото певица выглядела улыбающейся и счастливой.

Однако после фотографий журналистов Шакира опровергла слухи о новом романе. Певица рассказала, что уже несколько лет тренируется с Эзкурдией вместе со своими сыновьями. Исполнительница заверила, что сейчас ее сердце свободно и полностью сосредоточена на своих детях.

Напомним, что недавно Шакира также подогрела слухи о новом романе, но уже с другим кандидатом. Певица станцевала страстную бачату с испанцем.

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Дата публикации
Просмотры
703
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