Шакиру после громкого развода подозревают в романе с 24-летним серфингистом

Колумбийскую певицу Шакиру подозревают в новом романе с парнем, на 21 год младше ее.

Поговаривают, что после громкого расставания с неверным бойфрендом Жераром Пике, исполнительница уже начала строить отношения с другим.

Новым вероятным избранником Шакиры стал 24-летний тренер по серфингу Горка Эзкурдия, пишет издание пишет Marca. Папарацци запрыгнули пару во время одной из тренировок на пляже в Испании. На фото певица выглядела улыбающейся и счастливой.

Однако после фотографий журналистов Шакира опровергла слухи о новом романе. Певица рассказала, что уже несколько лет тренируется с Эзкурдией вместе со своими сыновьями. Исполнительница заверила, что сейчас ее сердце свободно и полностью сосредоточена на своих детях.

Напомним, что недавно Шакира также подогрела слухи о новом романе, но уже с другим кандидатом. Певица станцевала страстную бачату с испанцем.

Читайте также: