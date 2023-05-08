Шакиру после развода с неверным Пике заподозрили в романе с Томом Крузом

Колумбийскую певицу Шакиру заподозрили в романе с голливудским актером Томом Крузом.

Об этом пишет издание Daily Mail. Слухи о романе знаменитостей спровоцировало их совместное появление на Гран-при Формулы-1 в Майами. В частности, ради этого Том Круз даже пропустил коронацию Чарльза III в Лондоне.

Фанаты убеждены, что после тяжелого разрыва с неверным футболистом Жераром Пике Шакира налаживает личную жизнь. Так как на мероприятии в Майами исполнительница мило позировала вместе с Томом Крузом перед фотокамерами и проводила с ним время, поклонники предполагают, что у знаменитостей романтические чувства друг к другу.

Между тем экс-муж Шакиры Жерар Пике, похоже, не может определиться с избранницей. В частности, недавно футболиста застали с новой любовницей. Пике в Майами проводил время с неизвестной блондинкой, которая обнимала его и фотографировалась с ним.

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