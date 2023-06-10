Шакиру застали на свидании с известным автогонщиком "Формулы-1"

После развода с неверным испанским футболистом Жераром Пике певица Шакира стала завидной невестой.

Ей активно приписывают романы со всяческими знаменитостями, и, похоже, один имеет подтверждение. Поговаривают, что Шакира начала встречаться с автогонщиком "Формулы-1" Льюисом Хэмилтоном.

Как пишет издание People, Шакира и Льюис находятся на ранней стадии отношений и проводят много времени вместе. Как рассказал источник, близкий к паре, "они узнают друг друга ближе, веселятся и флиртуют".

Льюис Хэмилтон / Фото: instagram.com/lewishamilton

Отметим, что слухи о романе 46-летней Шакиры и 38-летнего Льюиса Хэмилтона появились после того, как артистка на днях побывала на гонке "Формулы-1" в Испании, где участвовал ее новый избранник. Причем для мероприятия артистка оделась довольно кокетливо – в мини-юбку и очень откровенный топ, из-под которого было видно нижнее белье.

Шакира на гонке "Формула-1" в Испании / Фото: Getty Images

Интересно, что после гонки Шакира в компании Хэмилтона и его друзей отправилась на вечеринку на яхте. Один из друзей гонщика обнародовал в Сети фото, где они сняты все вместе, а Льюис обнимают Шакиру. Кстати, на афтепати были и дети Шакиры от Жерара Пике.

Шакира и Льюис Хэмилтон (справа)

Напомним, что ранее Шакире приписывали роман с голливудской звездой Томом Крузом. Говорят, что актер так увлекся колумбийской красавицей, что не давал ей прохода. Впрочем, исполнительница, судя по всему, отдает предпочтение младшим спортсменам. Так что деликатно дала Крузу понять, что он не герой ее романа.

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