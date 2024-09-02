Шаманская довела до слез видео, как 6-летний сын от Хамунака впервые за время войны приехал в Украину

Блогерша вместе с сыном три года жила в США.

Популярная украинская блогерша и ведущая Алина Шаманская впервые за время полномасштабной войны вернула 6-летнего сына в Украину.

С началом российского вторжения звезда Сети вместе с Артуром поселилась в США. Если же Шаманская возвращалась в Украину, то ее сын оставался за границей и три года не ступал на украинские земли. Однако наконец-то блогерша привезла мальчика на Родину.

В своем Instagram знаменитость опубликовала трогательное видео, как сын впервые за время войны приехал в Украину. Артур был очень рад своему возвращению. Мальчик выскочил из машины и принялся обнимать все вокруг.

Алина Шаманская впервые за время войны привезла сына в Украину и растрогала его реакцией

Алина Шаманская не стала раскрывать, окончательно ли вернулась в Украину или на время. Блогерша пообещала дать комментарии позже.

Тем временем звездные подписчики Алины Шаманской отреагировали на трогательный ролик. Они отметили, что на видео невозможно смотреть без слез, ведь эмоции просто зашкаливают.

Я расплакалась! Вспомнила, как сама целовала с детьми грязную траву по обе стороны трассы где-то у границы. Такая родная, самая лучшая трава! Поздравляем на родной земле! (Инна Мирошниченко)

Без слез на это невозможно смотреть! (Виталий Козловский)

У меня мурашки (Саша Бо)

Отметим, Алина Шаманская воспитывает сына от экс-мужа, актера Руслана Ханумака. Недавно блогерша высказалась об их разводе и призналась, о чем сожалеет.

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