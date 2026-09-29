Шаманская намекнула на манипуляции Ханумака в отношении их сына: экс-муж публично ответил ей

Алина Шаманская с сыном и Руслан Ханумак

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Украинская блоггер и ведущая Алина Шаманская публично высказалась о воспитании детей, после чего ее бывший муж Руслан Ханумак отреагировал на пост и показал их общего сына Артура.

В своем фотоблоге Шаманская размышляла об эмоциональном насилии в отношении детей и заявила, что за такие действия, по ее мнению, должна быть предусмотрена ответственность. Она не указала имен, но известно, что звезда воспитывает сына от экс-мужа Ханумака, с которым часто конфликтует по поводу воспитания Артура.

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«Я считаю, что должна быть уголовная ответственность за эмоциональное насилие и манипуляции над ребенком!» — написала блогер.

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Сторис Алины Шаманской / © instagram.com/shamankaa

В то же время Ханумак воспринял пост как намек на него. Он опубликовал скриншот сторис экс-жены и лаконично добавил: «Все по классике, Алиночка».

После этого режиссер записал видео с сыном, который играл у него дома. Во время разговора он сказал мальчику, что якобы «мама в интернете пишет, что я тебя морально насилую и манипулирую». Потом спросил Артура: «Скажи, я тебя морально насилую?»

Мальчик сначала немного растерялся, но ответил «нет», а потом добавил: «Тогда почему я всегда хочу к тебе?». В ответ Ханумак сказал сыну: «Ты мой любимый сын нарцисса».

Сторис Руслана Ханумака / © instagram.com/hanumak

Сын Алины Шаманской и Руслана Ханумака / © instagram.com/hanumak

Из-за чего поссорились Шаманская и Ханумак

Публичный спор между бывшими супругами возник на фоне новости о новой помолвке Ханумака. Недавно режиссер сделал предложение своей избраннице прямо во время мероприятия, где был ведущим. После этого он также показал кадры, на которых его невеста проводит время с сыном Артуром.

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В то же время, конфликты между Шаманской и Ханумаком относительно воспитания ребенка продолжаются уже не первый год. Супруги официально развелись в марте 2024-го после почти семи лет брака.

После возвращения Ханумака из США в Украину в конце 2024 года Артур начал проводить с отцом несколько дней. Шаманская утверждала, что после одного из таких визитов сын вернулся домой со «стеклянными глазами» и заученными фразами, а также заявляла, что отец настраивает мальчика против нее.

Алина Шаманская с сыном / © instagram.com/shamankaa

Весной 2025 года Шаманская рассказывала, что судится с бывшим мужем по определению места жительства сына. По словам блогерши, Ханумак якобы нарушал договоренности по общению с ребенком, манипулировал сыном и навязывал ему русскоязычный контент.

При этом блогер отмечала, что не запрещает Ханумаку видеться с сыном. В то же время, она обвиняла его в несоблюдении договоренностей о возвращении ребенка и некорректном поведении во время общения с мальчиком.

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